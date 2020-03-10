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Николай Топорнин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Топорнин объяснил, зачем Эрдоган открыл границу с ЕС для мигрантов

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200310/13634217/Topornin-obyasnil-zachem-Erdogan-otkryl-granitsu-s-ES-dlya-migrantov.html

Несколько дней назад Турция открыла свои границы для беженцев из Сирии, те хлынули в Европу. Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин объяснил, чем руководствовался турецкий президент Реджеп Эрдоган при принятии соответствующего решения.

Турция уже давно является кандидатом в члены Европейского союза, сейчас переговоры находятся в полузамороженном состоянии, и Эрдоган пока не определился со своей тактикой, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. 

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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По его мнению, президент Турции рассчитывает, что напор беженцев заставит Европу с большим пониманием относиться к его стране, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Эрдогану не найти союзников просто так, а значит, нужно использовать методы силового давления и принуждения, чтобы кто-то почувствовал угрозу и встал на его сторону", — сказал эксперт на круглом столе в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что соглашение между Анкарой и Брюсселем по мигрантам было заключено в 2016 году. Европейцы пообещали выделить на поддержку беженцев в Турции шесть миллиардов евро.

"До поры до времени это соглашение работало, но после того как ситуация в сирийском Идлибе приобрела чрезвычайный оборот, Эрдоган сразу отказался от соглашения, заявив, что Европа не выполняет обязательств, и просто открыл границу", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом Эрдоган оказывает силовое воздействие в надежде, что европейские лидеры разделят его позиции, в том числе по урегулированию конфликта в Идлибе.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
беженцы, Мигранты, политика, Европа, Турция



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