Топорнин объяснил, зачем Эрдоган открыл границу с ЕС для мигрантов

Турция уже давно является кандидатом в члены Европейского союза, сейчас переговоры находятся в полузамороженном состоянии, и Эрдоган пока не определился со своей тактикой, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
"Эрдогану не найти союзников просто так, а значит, нужно использовать методы силового давления и принуждения, чтобы кто-то почувствовал угрозу и встал на его сторону", — сказал эксперт на круглом столе в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что соглашение между Анкарой и Брюсселем по мигрантам было заключено в 2016 году. Европейцы пообещали выделить на поддержку беженцев в Турции шесть миллиардов евро.
"До поры до времени это соглашение работало, но после того как ситуация в сирийском Идлибе приобрела чрезвычайный оборот, Эрдоган сразу отказался от соглашения, заявив, что Европа не выполняет обязательств, и просто открыл границу", — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что таким образом Эрдоган оказывает силовое воздействие в надежде, что европейские лидеры разделят его позиции, в том числе по урегулированию конфликта в Идлибе.
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