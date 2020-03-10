Аналитик: кризис, случившийся в мире после обвала цен на нефть, продлится долго

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский объяснил, с чем связано катастрофическое падение мировых цен на нефть, и рассказал, как долго это продлится.

Участникам ОПЕК+ в пятницу не удалось продлить договоренности по сокращению добычи, в связи с чем нефтяные котировки обрушились.

В итоге мировые цены на нефть обрушились более, чем на треть. Баррель нефти Brent подешевел до 31,38 доллара за баррель, цена на WTI упала ниже 27,9 доллара за баррель. Во вторник нефть немного скорректировалась в плюс: Brent торгуется в районе 35,7 доллара за баррель, WTI - 32,5 доллара.

На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют.

Отмечается, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим после 1991 года.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский отметил, что пессимистические прогнозы относительно будущего мирового нефтяного рынка, к сожалению, оправданы.

"Дела в мире реально плохи, в отличие от всех предыдущих лет, и не столько из-за коронавируса и связанных с ним страхов, сколько из-за снижения спроса на нефть. Поскольку все запуганы, упали международная торговля и туризм, упал спрос и - очень сильно - потребление топлива. В мире отменено много рейсов, самолеты стали намного меньше летать и банально меньше жгут керосина. Реальный спрос на нефть в мире значительно сократился - с этим и связано текущее падение цен на нефть", - объяснил эксперт в интервью Sputnik Латвия.

По его словам, для стран-производителей есть два выхода: либо искать компромиссы, либо переходить к ценовой войне с жесткой конкуренцией.

"Если в конце прошлого года о сокращении квот удалось договориться, что называется, со скрипом, то на этот раз договоренность была сорвана, причем обеими сторонами, хотя склонны в этом обвинять исключительно Россию. На самом деле российская сторона была согласна сокращать добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, но Саудовская Аравия потребовала либо 1,5 миллиона, либо ничего - заявив, что полумеры не имеют смысла", - отметил Голубовский.

По его мнению, стороны вполне могли разойтись мирно, однако Эр-Рияд прибегнул к жестким мерам, резко снизив цены.

Голубовский отметил, что начавшаяся война за рынок нефти продлится долго.

"Бывшие друзья, как правило, превращаются в самых ожесточенных противников. Разрушенное соглашение заново заключено не будет. Ситуация останется неприятной. Цены на нефть в районе 40 долларов за баррель и ниже - это надолго. Ситуация продлится столько, сколько у сланцевых компаний хватит сил ее терпеть", - заключил аналитик.

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