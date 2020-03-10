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Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Отменят ли в Узбекистане Навруз из-за коронавируса — ответ Минздрава

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (190)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200310/13639410/Otmenyat-li-v-Uzbekistane-Navruz-iz-za-koronavirusa--otvet-Minzdrava.html

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал, какие меры принимаются в республике в связи с международной обстановкой по распространению вируса COVID-19.

В мире продолжается эпидемия опасного типа коронавируса. Если на материковом Китае ситуацию удалось взять под контроль, то в Европе и в Иране болезнь распространяется довольно быстро. Впрочем, эпидемиологи успокаивают, что в среднесрочной перспективе справиться с болезнью удастся, но меры предосторожности никто не отменял.

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Ряд стран уже ввели серьезные ограничения плоть до закрытия границ и временной приостановки авиасообщения с регионами, охваченными коронавирусом. В некоторых государствах отменены или ограничены массовые мероприятия, под вопросом проведение спортивных турниров, в том числе Олимпиады в Токио.

По словам министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова, специалисты в ежедневном режиме мониторят обстановку и в зависимости от результатов будут принимать решения о тех или иных ограничительных мерах.

"Что касается отмены торжеств по случаю праздника Навруз, то пока на национальном уровне этот вопрос не обсуждался. Так как в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19, то сейчас мы пока ограничиваем только международные и заграничные мероприятия. Но, как правильно сказал генеральный секретарь ВОЗ, меры борьбы с оронавирусом должны быть адекватными - не стоит недооценивать угрозу, но избыточные ограничения тоже могут навредить. Так что мы будем принимать решения в отношении тех или иных стран исходя из конкретной оперативной обстановки там", — подчеркнул Шадманов.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Ранее стало известно, что власти Узбекистана пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, перенесены Ташкентский инвестфорум и международный юридический форум.

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (190)
Теги:
Алишер Шадманов, коронавирус, Навруз, Узбекистан



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