Отменят ли в Узбекистане Навруз из-за коронавируса — ответ Минздрава

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал, какие меры принимаются в республике в связи с международной обстановкой по распространению вируса COVID-19.

В мире продолжается эпидемия опасного типа коронавируса. Если на материковом Китае ситуацию удалось взять под контроль, то в Европе и в Иране болезнь распространяется довольно быстро. Впрочем, эпидемиологи успокаивают, что в среднесрочной перспективе справиться с болезнью удастся, но меры предосторожности никто не отменял.

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Ряд стран уже ввели серьезные ограничения плоть до закрытия границ и временной приостановки авиасообщения с регионами, охваченными коронавирусом. В некоторых государствах отменены или ограничены массовые мероприятия, под вопросом проведение спортивных турниров, в том числе Олимпиады в Токио.

"Что касается отмены торжеств по случаю праздника Навруз, то пока на национальном уровне этот вопрос не обсуждался. Так как в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19, то сейчас мы пока ограничиваем только международные и заграничные мероприятия. Но, как правильно сказал генеральный секретарь ВОЗ, меры борьбы с оронавирусом должны быть адекватными - не стоит недооценивать угрозу, но избыточные ограничения тоже могут навредить. Так что мы будем принимать решения в отношении тех или иных стран исходя из конкретной оперативной обстановки там", — подчеркнул Шадманов.

По словам министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова, специалисты в ежедневном режиме мониторят обстановку и в зависимости от результатов будут принимать решения о тех или иных ограничительных мерах.

Ранее стало известно, что власти Узбекистана пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, перенесены Ташкентский инвестфорум и международный юридический форум.

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