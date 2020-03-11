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Владимир Кошелев
Царь град

Эксперт о базах США в Афганистане: окончательного вывода не будет

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200311/13642044/Ekspert-o-bazakh-SShA-v-Afganistane-okonchatelnogo-vyvoda-ne-budet.html

В Афганистане скорее всего останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями, считает Кошелев.

О том, оставят ли США в Афганистане базы или частные войска, рассказал полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

По его мнению, окончательного вывода не будет.

"Свежо предание, да верится с трудом", - заметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кошелев считает, что в Афганистане скорее всего останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями.

Другого результата в отношениях США и Афганистана не стоит ожидать, заключил он.

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Напомним, буквально через три дня подписания соглашения с США боевики возобновили подрывную деятельность в стране.

Все это происходит на фоне политического кризиса, обострившегося после политических выборов. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: с одной стороны - законно избранный президент Ашраф Гани, а с другой стороны - премьер-министр Абдулла Абдулла, который не согласен с результатами президентских выборов.

Теги:
Афганистан, Афганистан, Аудио, радио



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