Эксперт о базах США в Афганистане: окончательного вывода не будет

О том, оставят ли США в Афганистане базы или частные войска, рассказал полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
По его мнению, окончательного вывода не будет.
"Свежо предание, да верится с трудом", - заметил эксперт в эфире радио Sputnik.
Кошелев считает, что в Афганистане скорее всего останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями.
Другого результата в отношениях США и Афганистана не стоит ожидать, заключил он.
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Напомним, буквально через три дня подписания соглашения с США боевики возобновили подрывную деятельность в стране.
Все это происходит на фоне политического кризиса, обострившегося после политических выборов. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: с одной стороны - законно избранный президент Ашраф Гани, а с другой стороны - премьер-министр Абдулла Абдулла, который не согласен с результатами президентских выборов.