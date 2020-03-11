Военнослужащие США покидают Афганистан — наступит ли мир в регионе?

Полный вывод военных США с афганской территории, как ожидается, состоится через 14 месяцев. Число американских солдат в регионе должно сократиться до 8,6 тысячи в течение 135 дней после подписания соглашения с талибами*.

Сейчас США вынуждены спешно искать способы обеспечить контроль над ситуацией в стране.

"Мы сохраним в Афганистане необходимые возможности для защиты наших военнослужащих и союзников, а также для поддержки афганских органов безопасности", - заявил министр обороны США Марк Эспер на брифинге.

Как это удастся Штатам - большой вопрос, ведь за 19 лет присутствия американцев в Афганистане ситуация в регионе лишь усугубилась.

А после подписания представителями США, казалось бы, мирного договора с талибами*, все стало еще хуже: буквально через три дня после подписания соглашения с США боевики возобновили подрывную деятельность в стране.

Все это происходит на фоне политического кризиса, обострившегося после политических выборов. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: с одной стороны - законно избранный президент Ашраф Гани, а с другой стороны - премьер-министр Абдулла Абдулла, который не согласен с результатами президентских выборов.

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* - представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран.