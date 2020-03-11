Чем нужно запастись Узбекистану на случай эпидемии коронавируса — Фаворов

Врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов оценил профилактические меры, принятые в Узбекистане для предотвращения вируса COVID-19, а также указал на необходимые доработки в системе здравоохранения.

В Ташкенте состоялась большая пресс-конференция, на которой известный эксперт рассказал об особенностях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также поделился своими впечатлениями от принимаемых Узбекистаном мер.

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По словам Фаворова, то, что в ЦА, в том числе в Узбекистане, нет ни одного случая заражения, отчасти заслуга принимаемых профилактических мер. Кроме того, в стране довольно хорошее оснащение - биолаборатории и специальные боксы. Но есть и над чем работать.

"Главная сейчас задача для министерства и всей системы здравоохранения в целом — это оснащение медучреждений аппаратами искусственного дыхания. Именно это оборудование будет критически необходимо в случае распространения инфекции в республике при появлении тяжело больных. Понятно, что взять их неоткуда - это только внутренние резервы. Так что на это сейчас направлены все усилия министра и его команды. Кроме того, нужно работать над медицинским менеджментом, чтобы все, включая медсестер и нянечек, понимали, что это за вирус и как действовать в такой ситуации", — пояснил эпидемиолог.

Он добавил, что в Ташкенте довольно много оборудованных боксов - 40, но если события будут развиваться по итальянскому или иранскому сценарию, то такого количества может не хватить. Чтобы быть готовым к оперативному реагированию предстоит оборудовать больницы и специальные учреждения.

Фаворов успокоил, что пока ни у него, ни у его коллег нет сомнений в том, что в республике не выявлено ни одного случая заражения вирусом COVID-19.