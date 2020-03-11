Отказ Узбекистана от экспорта газа: эксперт о возможностях и рисках

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов позитивно оценивает планы Узбекистана по перенаправлению природного газа на внутренний рынок, однако указывает на неизбежные издержки и возникающие риски.
Что будет, если Узбекистан откажется от экспорта газа - мнение эксперта
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Глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов заявил о необходимости отказаться от экспорта природного газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и на переработки сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. По мнению российского эксперта, в нынешних экономических и общемировых реалиях такая стратегия выглядит вполне логичной и потенциально выгодной, но есть нюансы.
"Действительно, на фоне падения цен на углеводородное сырье экспортировать газ просто ради экспорта нецелесообразно. Для развития промышленности увеличение доли переработки топлива в полимерные продукты было бы выгодно Узбекистану. Но для этого нужны соответствующие технологии, дополнительные мощности, а значит новые инвестиции и компетенции. С этим пока в республике не все так хорошо - еще предстоит много работы. Но стратегически это верный путь, по которому стараются сегодня идти большинство стран, обладающих значительными запасами природных ресурсов", — отметил Громов.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что при реализации задуманной стратегии узбекским производителям еще предстоит побороться за место под солнцем на мировом рынке, где много крупных игроков в лице стран Персидского залива, которые могут предложить аналогичные товары по более конкурентным ценам.
Ранее о планах постепенного отказа от экспорта природного газа говорил и премьер-министр страны Абдулла Арипов. Он подчеркнул, что сырье планируется направлять на внутренний рынок, а также на перерабатывающие предприятия для производства полимерных материалов и химической продукции.
Награда будет вручаться за выдающийся вклад в развитие республики. К ордену также прилагается или денежное вознаграждение, или же памятные подарки. Помимо этого, обладатель награды может рассчитывать на определенные льготы.