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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов
Sputnik / Владимир Трефилов

Отказ Узбекистана от экспорта газа: эксперт о возможностях и рисках

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200311/13649418/Otkaz-Uzbekistana-ot-eksporta-gaza-ekspert-o-vozmozhnostyakh-i-riskakh.html

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов позитивно оценивает планы Узбекистана по перенаправлению природного газа на внутренний рынок, однако указывает на неизбежные издержки и возникающие риски.

Глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов заявил о необходимости отказаться от экспорта природного газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и на переработки сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. По мнению российского эксперта, в нынешних экономических и общемировых реалиях такая стратегия выглядит вполне логичной и потенциально выгодной, но есть нюансы.

"Действительно, на фоне падения цен на углеводородное сырье экспортировать газ просто ради экспорта нецелесообразно. Для развития промышленности увеличение доли переработки топлива в полимерные продукты было бы выгодно Узбекистану. Но для этого нужны соответствующие технологии, дополнительные мощности, а значит новые инвестиции и компетенции. С этим пока в республике не все так хорошо - еще предстоит много работы. Но стратегически это верный путь, по которому стараются сегодня идти большинство стран, обладающих значительными запасами природных ресурсов", — отметил Громов.

Манометр
© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2025 году
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что при реализации задуманной стратегии узбекским производителям еще предстоит побороться за место под солнцем на мировом рынке, где много крупных игроков в лице стран Персидского залива, которые могут предложить аналогичные товары по более конкурентным ценам.

Ранее о планах постепенного отказа от экспорта природного газа говорил и премьер-министр страны Абдулла Арипов. Он подчеркнул, что сырье планируется направлять на внутренний рынок, а также на перерабатывающие предприятия для производства полимерных материалов и химической продукции.

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