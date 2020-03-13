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Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Эксперт: отслеживание мигрантов в России еще больше упростится

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200313/13661214/Ekspert-otslezhivanie-migrantov-v-Rossii-esche-bolshe-uprostitsya.html

По словам эксперта, миграционный учет оторвал процесс или факт регистрации в базе данных от жилья.

В Москве есть система постановки иностранцев на миграционный учет, которая позволяет гостиницам и хостелам регистрировать гостей дистанционно, рассказал президент фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

По его мнению, с введением цифровой платформы отслеживание мигрантов намного упростится, ведь главным вопросом для ФМС России оставалась постановка на учет приезжих, проживающих на частных квартирах.

"При послаблении для мигрантов многие из них выходят из тени", - рассказал Поставнин в эфире радио Sputnik.

По его словам, миграционный учет оторвал процесс или факт регистрации в базе данных от жилья.

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Напомним, гражданам Узбекистана, которые находятся за пределами своей страны, теперь легче встать на консульский учет: с февраля это можно сделать через интерактивную консульскую услугу на веб-портале consulate.mfa.uz.

Теги:
миграция, Мигранты, мигрант, Аудио, радио



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