Не вижу проблем в дистанционной работе и учебе в Узбекистане — эксперт

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова прокомментировала возможность перехода работы и учебы в республике на дистанционную систему.

С понедельника Узбекистан перешел на режим карантина: авиа- и автодорожное сообщение с другими странами приостановлено, школы, вузы и детские сады закрыты.

Большинству сотрудников компаний предлагается перейти на удаленную работу, учащимся - на дистанционную форму обучения.

Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории республики.

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова отметила, что в странах СНГ и, в частности, в Узбекистане технологии достаточно развиты, чтобы внедрить подобную дистанционную систему на время карантина.

Эксперт добавила: для того чтобы этот процесс организовать, не нужны какие-либо сложные программные продукты. Все, что необходимо, - это хорошая скорость Интернета, которая в странах СНГ есть.

"Достаточно Интернета, который будет обеспечивать хорошую связь, например, для онлайн-обучения. Существует очень много образовательных платформ. Конечно, есть ряд лицензионных образовательных ресурсов, которые достаточно дорогие, но имеются и очень простые разработки вроде GetCourse, вебинарные площадки...", - отметила Митрофанова.

По ее словам, преподавателям стоит особенно присмотреться к вебинарным площадкам, которые относительно недорогие и охватывают большую аудиторию.

Говоря об удаленной работе, эксперт подчеркнула, что подобную "роскошь" могут себе позволить специалисты далеко не всех профессий.

"Если мы говорим про чисто офисных работников, то здесь, опять же, никаких ограничений нет. И на уровне законодательства Узбекистана их не существует. Если работодатель понимает, что организовать дистанционную работу можно, если он прописал вопросы взаимодействия, как он дает задания, как сотрудник отчитывается, как учитывать рабочее время, <...> то ограничений тоже никаких нет", - заявила Митрофанова.

Эксперт считает, что страны СНГ, в том числе Узбекистан, смело могут внедрять практики дистанционного обучения и работы, которые уже себя хорошо показали, например, в России, учитывая, что трудовое законодательство у стран очень схожее.

По мнению Митрофановой, в цифровой экономике нет границ, которые могу закрыться, и это ее главный плюс.