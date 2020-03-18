Российский адвокат о деле Кармовой: ей бессмысленно торговаться

Верховный суд Узбекистана огласил новый приговор по делу Гульнары Каримовой. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе считает, что новый срок в 13 лет и 4 месяца вполне соответствует тяжести содеянного.

"Что касается вариантов смягчения приговора, то я тут с юридической точки зрения не вижу веских оснований. А появлявшаяся от имени Каримовой информация о желании добровольно передать какие-то средства со своих счетов вряд ли могла повлиять на исход. Ведь все имеющиеся счета и так арестованы, да и всех средств не хватит, чтобы покрыть полностью нанесенный государству ущерб. Преступление относится к тяжким, срок давности по нему не истек, так что поводов для какого-то сокращения сроков я не вижу", — подчеркнул Иоффе.

По словам адвоката, для полноты картины и соразмерности наказания можно судить лишь при наличии деталей дела. Но в целом, учитывая официальную информацию о масштабах преступления, вынесенный приговор вполне соответствует общемировой практике.

По его словам, экономические преступления против государства в большинстве случаев караются довольно сурово, поэтому ничего необычного в оглашенном приговоре нет.

В среду, 18 марта, Верховный суд Узбекистана продлил срок старшей дочери экс-президента страны Гульнаре Каримовой до 13 лет и 4 месяцев лишения свободы. Это время отсчитывается с 2015 года, когда впервые она была арестована по делу о мошенничестве.

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