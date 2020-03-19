Опасен ли COVID-19 для беременных и кормящих — рассказали в фонде ООН

Специалист по связям с общественностью ЮНФПА в Казахстане Дина Тельтаева ответила на вопрос, должны ли беременные и кормящие женщины опасаться за здоровье себя и своего малыша в разгар эпидемии коронавируса.

В Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) отметили, что беременным и кормящим женщинам следует предпринимать такие же меры предосторожности, которые рекомендованы для всех.

Специалист по связям с общественностью ЮНФПА в Казахстане Дина Тельтаева заявила, что пока нет научных данных о том, что беременные женщины особо восприимчивы к коронавирусу, однако один важный момент все же есть.

"Беременность может сопровождаться физиологическими изменениями, которые могут повысить восприимчивость беременных женщин к респираторной вирусной инфекции. Поэтому беременные с респираторной инфекцией должны получать лечение в первоочередном порядке из-за того, что повышается риск неблагоприятных последствий", - отметила Тельтаева в интервью Sputnik Казахстан.

По ее словам, вакцины для профилактики или лечения от вируса еще нет, но есть рекомендуемое лечение симптомов. Если же у женщин есть подозрение на коронавирус или подвержденный диагноз, то таким пациенткам назначается поддерживающая терапия, рекомендованная ВОЗ, в тесной консультации с их акушерами-гинекологами.

По данным ЮНИСЕФ, нет доказательств того, что вирус COVID-19 передается через грудное молоко, поэтому кормящая женщина не должна прерывать грудное вскармливание, но соблюдать меры предосторожности все же стоит.

"Кормящая мама должна носить маску, когда находится рядом с ребенком, естественно, в том числе во время кормления, мыть руки с мылом до и после контакта с ребенком, очищать и дезинфицировать загрязненные поверхности", - пояснила эксперт.

Тельтаева добавила, что если мать более и не может кормить ребенка грудью, то ей следует сцеживать свое молоко. Важно также оставаться в маске, мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.