Маски-шоу и другие махинации во время COVID-19 - предостережение эксперта

Карантин в Узбекистане: что надо знать >>>
Но немало угроз и виртуальных - о них граждан предупредили и в России, и в Узбекистане. По словам эксперта и юриста Виталия Вехова, несмотря на изменившиеся внешние реалии, схемы преступников остаются теми же.
"Сейчас, к примеру, много фирм-однодневок, которые предлагают по предзаказу защитные маски с доставкой на дом. Люди перечисляют деньги, а товар так и не приходит. Еще одна вид мошенничества — сбор средств для помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Это тоже действует на доверчивых граждан, которые готовы помочь, не подозревая, куда отдают эти суммы. В таких условиях посоветовать можно только одно: не совершать никаких заочных финансовых операций и всегда проверять информацию о компании или заявителе", — подчеркнул эксперт.
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