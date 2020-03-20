Маски-шоу и другие махинации во время COVID-19 - предостережение эксперта

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов призвал граждан быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников, которые активизировались во время карантинных мер из-за коронавируса.

В десятках стран мира и практически на всем постсоветском пространстве введены особые меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В это непростое время, когда люди стараются остаться дома и меньше выходить на улицу, следя за любыми новостями об опасном COVID-19, мошенники пользуются ситуацией и пытаются заработать на доверчивости граждан.

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Так, МВД Узбекистана уже обратилось к населению с призывом не пускать в дома "дезинфекторов". В спецкостюмы могут быть одеты мошенники или грабители.

Но немало угроз и виртуальных - о них граждан предупредили и в России, и в Узбекистане. По словам эксперта и юриста Виталия Вехова, несмотря на изменившиеся внешние реалии, схемы преступников остаются теми же.

"Сейчас, к примеру, много фирм-однодневок, которые предлагают по предзаказу защитные маски с доставкой на дом. Люди перечисляют деньги, а товар так и не приходит. Еще одна вид мошенничества — сбор средств для помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Это тоже действует на доверчивых граждан, которые готовы помочь, не подозревая, куда отдают эти суммы. В таких условиях посоветовать можно только одно: не совершать никаких заочных финансовых операций и всегда проверять информацию о компании или заявителе", — подчеркнул эксперт.

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