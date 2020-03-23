Эксперт: пять долларов за баррель нефти - этого не произойдет

По его мнению, такое падение будет означать разрушение всей мировой экономики, а производители нефти в мире будут работать себе в убыток.

В ближайшее время нефть может рухнуть до пяти долларов за баррель, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Однако такая цена на нефть не может продержаться даже несколько недель. Для всех, кто ждет нефтяного коммунизма и бесплатного бензина, - этого не произойдет", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это будет означать разрушение всей мировой экономики, а производители нефти в мире будут работать себе в убыток.

"При этом нефтедобыча в целом потеряет смысл, поскольку это не будет приносить прибыли", - заключил Симонов.

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Напомним, американские аналитики предупредили, что цена нефти может упасть ниже себестоимости.