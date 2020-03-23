10:03 23 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Срочно:
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: пять долларов за баррель нефти - этого не произойдет

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200323/13735614/Ekspert-5-dollarov-za-barrel-nefti-etogo-ne-proizoydet.html

По его мнению, такое падение будет означать разрушение всей мировой экономики, а производители нефти в мире будут работать себе в убыток.

В ближайшее время нефть может рухнуть до пяти долларов за баррель, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Однако такая цена на нефть не может продержаться даже несколько недель. Для всех, кто ждет нефтяного коммунизма и бесплатного бензина, - этого не произойдет", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik. 

По его мнению, это будет означать разрушение всей мировой экономики, а производители нефти в мире будут работать себе в убыток.

"При этом нефтедобыча в целом потеряет смысл, поскольку это не будет приносить прибыли", - заключил Симонов.

Гинько оценил ситуацию с ценами на нефть >>

Напомним, американские аналитики предупредили, что цена нефти может упасть ниже себестоимости.

Теги:
Нефть, Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие
Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться