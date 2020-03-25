В Росавиации рассказали, что делают для узбекских мигрантов, застрявших в РФ

Советник руководителя Росавиации Елена Михеева сообщила о мерах, которые предпринимаются со стороны РФ для того, чтобы узбекские и таджикские мигранты, застрявшие в аэропортах, смогли как можно скорее вернуться на родину.

Пока вопрос с возвращением на родину иностранцев, которые находятся в российских аэропортах, в стадии проработки, рассказала советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

"Держим связь с посольствами стран в России, и с загранучреждениями РФ, и с авиакомпаниями для того, чтобы решить этот вопрос", - отметила Михеева в беседе со Sputnik Таджикистан.

По ее словам, проблема заключается в официальной позиции властей Узбекистана и Таджикистана относительно приема граждан на территории своей страны.

"На утро 25 марта, по предварительным оценкам, на территории России остаются порядка 250 человек из Узбекистана и порядка 135 граждан Таджикистана", - заявила представитель Росавиации.

Она также отметила, что к решению возникшей проблемы подключены все необходимые ведомства, принимаются меры для того, чтобы граждане смогли вернуться домой в ближайшее время.

Однако точные сроки, когда ситуация решится, спрогнозировать пока невозможно, добавила Михеева.

"Вопрос на контроле, он решается. Со стороны российских властей все разрешения и необходимые бумаги оформлены", - заключила представитель Росавиации.

Между тем власти Узбекистана предпринимают все усилия для возвращения своих граждан домой.

Решением специальной правительственной комиссии утвержден график чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта выполнят из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников.

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На следующей неделе организуют чартеры для вывоза узбекистанцев из Санкт-Петербурга, а также продолжат спецрейсы из Москвы.

Напомним, вчера авиакомпания Uzbekistan Airways совершила чартерный рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент. Это стало возможным после согласования с российской стороной.