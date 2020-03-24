Часть застрявших в аэропорту Внуково узбекистанцев разместили в общежитии

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Часть граждан Узбекистана благополучно разместили в общежитии аэропорта Внуково, информирует посольство республики в России.
"Выражаем благодарность узбекистанцам в аэропорту Внуково, которые сегодня приняли предложение посольства разместиться на временной основе до организации новых чартеров", - говорится в сообщении.
Посольство напоминает, что оставшиеся в воздушной гавани узбекистанцы могут сообщить в представительство АО Uzbekistan Airways в аэропорту свои данные (паспортные данные и контакты) для решения вопроса их размещения на безвозмездной основе.
Напомним: в связи со сложившейся обстановкой с распространением коронавируса и закрытием многих авиаперелетов вчера большое количество узбекистанцев не смогли улететь на родину из аэропорта Внуково.
Сначала руководство аэропорта выделило терминал B для временного пребывания узбекистанцев, где имеются медицинский пункт, санузлы, обеспечено горячее питание и установлен мебельный инвентарь.
Гражданам Узбекистана в аэропорту Внуково предложено временное жилье >>
Однако несмотря на все уговоры и усилия дипломатов, специально созданная зона в терминале В используется исключительно для ежедневного питания, а местом постоянного нахождения граждан республики продолжают оставаться стойки регистрации.