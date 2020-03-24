Оставшиеся в воздушной гавани узбекистанцы могут сообщить в представительство АО Uzbekistan Airways в аэропорту свои данные (паспортные данные и контакты) для решения вопроса их размещения на безвозмездной основе.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Часть граждан Узбекистана благополучно разместили в общежитии аэропорта Внуково, информирует посольство республики в России.

"Выражаем благодарность узбекистанцам в аэропорту Внуково, которые сегодня приняли предложение посольства разместиться на временной основе до организации новых чартеров", - говорится в сообщении.

Посольство напоминает, что оставшиеся в воздушной гавани узбекистанцы могут сообщить в представительство АО Uzbekistan Airways в аэропорту свои данные (паспортные данные и контакты) для решения вопроса их размещения на безвозмездной основе.

Посольство республики в РФ Часть застрявших в аэропорту Внуково узбекистанцев разместили в общежитии

Напомним: в связи со сложившейся обстановкой с распространением коронавируса и закрытием многих авиаперелетов вчера большое количество узбекистанцев не смогли улететь на родину из аэропорта Внуково.

Сначала руководство аэропорта выделило терминал B для временного пребывания узбекистанцев, где имеются медицинский пункт, санузлы, обеспечено горячее питание и установлен мебельный инвентарь.

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Однако несмотря на все уговоры и усилия дипломатов, специально созданная зона в терминале В используется исключительно для ежедневного питания, а местом постоянного нахождения граждан республики продолжают оставаться стойки регистрации.