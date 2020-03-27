Эксперт о сильном экономическом кризисе, вызванном пандемией

По мнению Вайсберга, сейчас у бизнеса проблемы намного серьезнее, нежели были в 2008 году. Читайте подробности.

Из-за пандемии рецессия в экономике будет намного хуже мирового финансового кризиса 2008 года, считает директор аналитического департамента Инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.

"Если рассматривать пандемию как краткосрочный фактор, то и выход из рецессии будет более быстрым, нежели в 2008 году. Я бы не спешил сравнивать текущую ситуацию с той, что была тогда, хотя такая вероятность существует ", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сейчас у бизнеса проблемы намного серьезнее, нежели были в 2008 году.

"Сейчас необходимо активно поддерживать бизнес, чтобы он оставался на плаву", - добавил он.

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Вайсберг считает, что экономический спад во многих странах мира в первом квартале этого года будет небольшим, а вот во втором квартале настанет тяжелый кризис и многие останутся без работы.