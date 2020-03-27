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Директор Аналитического департамента ИК РЕГИОН Валерий Вайсберг
© Sputnik / Нина Зотина

Эксперт о сильном экономическом кризисе, вызванном пандемией

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200327/13778887/Ekspert-o-silnom-ekonomicheskom-krizise-vyzvannom-pandemiey.html

По мнению Вайсберга, сейчас у бизнеса проблемы намного серьезнее, нежели были в 2008 году. Читайте подробности.

Из-за пандемии рецессия в экономике будет намного хуже мирового финансового кризиса 2008 года, считает директор аналитического департамента Инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.

"Если рассматривать пандемию как краткосрочный фактор, то и выход из рецессии будет более быстрым, нежели в 2008 году. Я бы не спешил сравнивать текущую ситуацию с той, что была тогда, хотя такая вероятность существует ", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сейчас у бизнеса проблемы намного серьезнее, нежели были в 2008 году.

"Сейчас необходимо активно поддерживать бизнес, чтобы он оставался на плаву", - добавил он.

Кто точно переживет этот кризис, кроме России >>

Вайсберг считает, что экономический спад во многих странах мира в первом квартале этого года будет небольшим, а вот во втором квартале настанет тяжелый кризис и многие останутся без работы. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
Теги:
коронавирус, Аудио, радио



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