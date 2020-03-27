Эксперт дал совет, как оставаться на связи в карантин

В период карантина многие онлайн-ресурсы и виды связи временно будут бесплатными. Однако мобильные операторы все же напоминают, что оплату обычных звонков никто не отменял. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как работают сети в режиме ЧС.

В Узбекистане, к примеру, доступы к информационным ресурсам, а также звонки на горячую линию, будут воможны даже при отрицательном балансе. В то же время ведущие сотовые операторы предупреждают, что экстренные меры не означают, что клиенты смогут разговаривать в долг по своим базовым тарифам.

Радио Эксперт дал совет, как оставаться на связи в карантин

По словам Эльдара Муртазина, в каждой стране свое законодательство в этой сфере, но, например, в России нет регламента, который обязывает операторов предоставлять бесплатные услуги связи в период ЧС.

Сотовые операторы Узбекистана не будут оказывать услуги в долг >>>

"Есть система, которая дает постоянный доступ к экстренным службам. Что же касается тарифов, то, безусловно, операторы будут до последнего сохранять текущие условия, если не появится особого распоряжения от правительства. Чтобы оставаться на связи в этих сложных условиях, необходимо всегда иметь на счету достаточное количество средств - не много, но достаточно для важных звонков. Также не помещает еще один запасной телефон, чтобы можно было дозвониться в случае форс-мажора", — отметил эксперт.

По его словам, в условиях карантина есть множество способов дистанционного пополнения счета, поэтому серьезных проблем в среднесрочной перспективе вводимые ограничения не вызовут. К тому же, заметил Муртазин, послабления по трафику, если они и будут вводиться, прежде всего, коснутся постоянных клиентов, которые давно пользуются услугами связи. Эта мера позволит бороться с мошенниками.

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