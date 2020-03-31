Эксперт о том, к чему приведет освобождение заключенных в Афганистане

Тюрьмы - потенциальные очаги вспышек эпидемий, а основной коридор проникновения вируса в Афганистан - со стороны Ирана.

Радио Некрасов: угроза проникновения граждан Афганистана в другие страны остается

Освобождение афганских заключенных из-за вируса увеличит преступность, считает представитель Российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов.

"Это меньшее зло из многих зол. Это как средство борьбы с коронавирусом с одной стороны, а с другой - нужно быть готовым к тому, что это в какой-то степени повысит общий уровень преступности в Афганистане", - сказал в эфире радио Sputnik эксперт.

По его мнению, тюрьмы - потенциальные очаги вспышек эпидемий, а основной коридор проникновения вируса в Афганистан - со стороны Ирана.

"Дело в том, что в Герат депортируют тысячи афганцев, которые жили в Иране, а Иран на сегодня - одно из самых напряженных мест в плане страшной болезни", - добавил Некрасов.

По его словам, сейчас на свободу не выйдут преступники, которые совершали теракты, акции против официального правительства Афганистана и замешаны в тяжелых преступлениях, однако угроза проникновения граждан Афганистана в другие страны, особенно на пакистанском и иранском направлении, остается.

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Напомним, несколько дней назад Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани.

Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.