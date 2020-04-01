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Пресс-секретарь - советник министра по вопросам информационной политики Анвар Умаров
Фото из личного архива Анвара Умарова

Школа на диване - как это работает, рассказал советник министра образования

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (242)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200401/13827550/Shkola-na-divane---kak-eto-rabotaet-rasskazal-sovetnik-ministra-obrazovaniya.html

Пресс-секретарь - советник министра народного образования по вопросам информационной политики Анвар Умаров объяснил специфику подготовки телевизионных уроков, а также высказался по поводу формата итоговых экзаменов в режиме карантина.

Радио
Школа на диване - как это работает, рассказал советник министра образования
В Узбекистане с 17 марта на государственных телеканалах начали записывать школьные уроки для детей, которые на карантин отправлены на каникулы или дистанционное обучение. По словам главы пресс-службы Министерства народного образования республики, для работы в эфире привлекают лучшие педагогические кадры страны.

"Всего к этому моменту мы задействовали более ста учителей, причем это специалисты высшей и первой категории. Уроки из школьной программы адаптированы под телевизионный формат. Разумеется, 45 минут объяснять одну тему в эфире непросто, поэтому программы идут не дольше 15-20 минут. За это время учитель кратко и по сути дает школьника необходимый материал. Сейчас мы работаем над подготовкой занятий из четвертой учебной четверти для всех классов - с 1 по 11", — пояснил Анвар Умаров.

Говоря о перспективах проведения тестирования в режиме онлайн на фоне всеобщего карантина, советник министра образования заметил, что пока ведомство надеется, что к концу учебного года ситуация нормализуется и аттестацию школьников удастся провести в привычном режиме.

Дети за компьютером
© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Пока дистанционные экзамены маловероятны, так как мы не сможем объективно оценить знания учеников. Есть вероятность, что кто-то рядом будет помогать ребенку при ответах на вопросы. Мы все-таки исходим из того, что скоро эта сложная ситуация закончится, и мы сможем провести итоговые и предварительные тесты и оценить школьников", — заключил пресс-секретарь МНО.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (242)
Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, коронавирус, школа, телевидение, Карантин, Образование, Узбекистан



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