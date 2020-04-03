Лапенков рассказал о вариантах проведения акции "Бессмертный полк" в 2020 году

В юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной войне акция "Бессмертный полк" вряд ли пройдет в привычном виде из-за ситуации с распространением коронавируса.

Радио Лапенков рассказал о вариантах проведения акции "Бессмертный полк" в 2020 году

Форма проведения акции будет зависеть от эпидемиологической обстановки, рассказал сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков. Итоговое решение о формате еще не принято.

"Можно устроить в виде флешмоба, когда люди на камеру смартфона будут записывать короткий рассказ про своего ветерана и выкладывать в социальные сети вместе с фотографией. Также люди могут перепостить в социальные сети страницы, которые открывают у нас на сайте. Возможно, кто-то еще будет менять аватарки на изображение своих ветеранов и предков, а также появятся еще какие-то брендированные рамочки", — сказал Лапенков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса складывается, "мягко говоря, тревожная".

"Вопрос — будут ли и надо ли проводить массовые мероприятия, даже если к 9 мая пандемия пойдет на спад. Огромное число людей на улицах может спровоцировать новую волну заражений", — считает Сергей Лапенков.

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".

Акция охватывает более 80 государств и территорий.