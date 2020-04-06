Эксперт о причинах запрета экспорта ряда продуктов из ЕАЭС

Фактором запрета является возможная диспропорция между ценами на данную продукцию на внутреннем рынке ЕАЭС и на внешних рынках.

Радио Аза Мигранян – о запрете экспорта круп, муки и чеснока из ЕАЭС

Решение запрета экспорта продуктов из ЕАЭС обуславливает необходимость первоочередного обеспечения этой продукцией самих же стран, считает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

"Карантинные меры существенно влияют на производство продукции. Закрытие работающих предприятий и снижение объемов производства сказывается на деловой активности в этих странах. Запрет на экспорт является определенной мерой перестраховки от излишних рисков", – сказала Мигранян в эфире радио Sputnik.

Также, по ее мнению, еще одним фактором запрета является возможная диспропорция между ценами на данную продукцию на внутреннем рынке ЕАЭС и на внешних рынках.

"Как мы знаем, большинство стран, включая Россию, приняли решение о сдерживании роста цен, и у предпринимателей возникает дилемма – в случае если экспортные цены будут расти при стабильных ценах внутреннего потребления, конечно же, бизнес будет в большей степени заинтересован вывозить продукцию за бóльшую цену, нежели продавать ее внутри Евразийского экономического союза", – отметила она.

Напомним, коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экспортировать ряд продуктов.

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Речь идет о следующих продуктах: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Запрет продлится до 30 июня.