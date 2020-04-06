Эксперт: госдотации на бензин - палка о двух концах

Вице-президент Независимого топливного союза, генеральный директор ICON Trading Дмитрий Гусев считает закономерным прекращение госрегулирования цен на АИ-80 в Узбекистане. По его мнению, это экономически неизбежно и вряд ли сильно повлияет на потребителей.

Узбекистан с 1 мая перестает дотирование и регулирование цен на бензин марки АИ-80, а также на дизтопливо, в том числе "ЭКО".

Радио Эксперт: госдотации на бензин - палка о двух концах

"Бензин с низким октановым числом уже давно стал редкостью. Производить АИ-80 по евростандартам очень дорого и нерентабельно, особенно если учесть то, что машин, ездящих на этом бензине, осталось не так много. По сути производители должны делать топливо уровня АИ-92, а продавать его дешевле. Конечно, это пагубно отражается на отрасли", — пояснил Гусев.

По мнению российского эксперта, такие постепенные шаги государства в переходе к рыночным механизмам в топливно-энергетической сфере вполне разумны и вряд ли приведут к серьезным изменениям на рынке.

Он добавил, что в дотациях государства есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, сдерживая цены на топливо, правительство удерживает общий уровень инфляции и дает экономике больше возможностей для развития. С другой стороны, искусственно заниженные цены на бензин не стимулируют более энергоэффективные производства и технологии. В этих условиях, уверен эксперт, нужен разумный компромисс, чтобы не спровоцировать социальное напряжение, но при этом нарпвлять экономику и промышленность в рыночное русло.

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