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Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд
© Sputnik / Нина Зотина

Ученый: в ситуации с поиском вакцины против COVID-19 очень опасен хайп

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (356)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200407/13869029/Uchenyy-v-situatsii-s-poiskom-vaktsiny-protiv-COVID-19-ochen-opasen-khayp.html

Разработчики торопятся заявить, что нашли панацею от коронавируса, а журналисты в погоне за просмотрами спешат об этом написать, отметил вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.

Радио
Ученый: в ситуации с поиском вакцины против COVID-19 очень опасен хайп

Вакцину против коронавируса, который уже унес жизни более 60 тысяч человек, ищут ученые по всему миру. Однако не стоит ждать, что антидот появится в ближайшее время, заявил вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.

"На создание и клинические испытания вакцины в нормальной ситуации уходят годы, в экстренной — по видимому, месяцы. То есть никакой вакцины в ближайшие две недели гарантированно не будет", — сказал Гельфанд на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Сегодня очень опасна ситуация хайпа и недобросовестных заявлений людей, которые чем-то там занимаются, просто потому что можно быстро вскочить в поезд, который мимо тебя проходит, и поймать свой шанс. И недостаточной квалификации тех, кто принимает административные решения", — отметил ученый.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (356)
Теги:
Наука, ученые, Эпидемия, Вакцина, пандемия, коронавирус



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