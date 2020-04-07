Ученый: в ситуации с поиском вакцины против COVID-19 очень опасен хайп

Разработчики торопятся заявить, что нашли панацею от коронавируса, а журналисты в погоне за просмотрами спешат об этом написать, отметил вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.

Радио Ученый: в ситуации с поиском вакцины против COVID-19 очень опасен хайп

Вакцину против коронавируса, который уже унес жизни более 60 тысяч человек, ищут ученые по всему миру. Однако не стоит ждать, что антидот появится в ближайшее время, заявил вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.

"На создание и клинические испытания вакцины в нормальной ситуации уходят годы, в экстренной — по видимому, месяцы. То есть никакой вакцины в ближайшие две недели гарантированно не будет", — сказал Гельфанд на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Сегодня очень опасна ситуация хайпа и недобросовестных заявлений людей, которые чем-то там занимаются, просто потому что можно быстро вскочить в поезд, который мимо тебя проходит, и поймать свой шанс. И недостаточной квалификации тех, кто принимает административные решения", — отметил ученый.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.