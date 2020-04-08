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Джамолиддин Бабаханов
Из личного архива Джамолиддина Бабаханова

Бабаханов: Узбекистан будет собирать аппараты ИВЛ, не имеющие аналогов в ЦА

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200408/13877077/Babakhanov-Uzbekistan-budet-sobirat-apparaty-IVL-ne-imeyuschie-analogov-v-TsA.html

Начальник управления коммерциализации и трансфера научных разработок и технологий Мининноваций Джамолиддин Бабаханов раскрыл детали нового проекта по запуску производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Радио
Бабаханов: Узбекистан будет собирать аппараты ИВЛ, не имеющие аналогов в ЦА
Изначально запуск совместного российско-словацко-узбекского предприятия Chirana Asia планировался на осень 2020 года, но на фоне пандемии ввод объекта в строй форсировали.

"Общий объем инвестиций в проект составляет 6 миллионов долларов. Возведение производственной площадки в Бектемирском районе Ташкента завершается, в конце мая - начале июня мы планируем выпустить первые аппараты ИВЛ. Они оснащены трехуровневой системой вентиляции легких - подобных технологий в регионе нет. В 2020-м будет выпущено 100 аппаратов, а в будущем завод сможет выпускать под брендом Made in Uzbekistan по 500 приборов в год", — подчеркнул Бабаханов.

Он добавил, что продукция будет направляться и на экспорт - в страны Центральной Азии и Афганистан. 

В Узбекистане начнут производить аппараты искусственной вентиляции легких
Пресс-служба Министерства инновационного развития
Узбекистан сможет гордиться своими аппаратами ИВЛ — Мининноваций
По словам представителя Мининноваций, новые аппараты ИВЛ могут эффективно применяться и для анестезии в тех случаях, когда обычные инъекции пациентам противопоказаны. В этом отношении продукция Ташкентского медицинского завода будет востребована и в стране, и в мире.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Словакия, Россия, Министерство инновационного развития Узбекистана, технологии, Медицина, Узбекистан



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