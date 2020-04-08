Бабаханов: Узбекистан будет собирать аппараты ИВЛ, не имеющие аналогов в ЦА

Начальник управления коммерциализации и трансфера научных разработок и технологий Мининноваций Джамолиддин Бабаханов раскрыл детали нового проекта по запуску производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Радио Бабаханов: Узбекистан будет собирать аппараты ИВЛ, не имеющие аналогов в ЦА

"Общий объем инвестиций в проект составляет 6 миллионов долларов. Возведение производственной площадки в Бектемирском районе Ташкента завершается, в конце мая - начале июня мы планируем выпустить первые аппараты ИВЛ. Они оснащены трехуровневой системой вентиляции легких - подобных технологий в регионе нет. В 2020-м будет выпущено 100 аппаратов, а в будущем завод сможет выпускать под брендом Made in Uzbekistan по 500 приборов в год", — подчеркнул Бабаханов.

Изначально запуск совместного российско-словацко-узбекского предприятия Chirana Asia планировался на осень 2020 года, но на фоне пандемии ввод объекта в строй форсировали.

Он добавил, что продукция будет направляться и на экспорт - в страны Центральной Азии и Афганистан.

По словам представителя Мининноваций, новые аппараты ИВЛ могут эффективно применяться и для анестезии в тех случаях, когда обычные инъекции пациентам противопоказаны. В этом отношении продукция Ташкентского медицинского завода будет востребована и в стране, и в мире.

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