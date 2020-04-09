Политолог о "лунном" указе Трампа: чисто пропагандистский шаг

Радио Политолог о "лунном" указе Трампа: чисто пропагандистский шаг

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны и других небесных тел. В Роскосмосе решение американского президента назвали агрессивной попыткой захватить другие планеты и напомнили: в истории уже были примеры того, что происходит, когда одна страна начинает захватывать территории в своих интересах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что подписание Трампом этого указа — "чисто пропагандистский шаг".

"Антарктиду мировое сообщество не поделило, но существуют договоренности об ее использовании странами, участвующими в этом договоре. Скорее всего, в этой же логике стоило бы рассматривать использование Луны, когда оно начнется", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, это вряд ли произойдет в ближайшее время: у людей хватает проблем на Земле.

"Но принципиальную позицию — "единственный закон для Америки — это желание самой Америки" — Трамп продемонстрировал, чем укрепил хорошее отношение к себе у наиболее активной части американской буржуазии. Думаю, никакой другой цели на данном этапе он не ставил", — считает Дмитрий Журавлев.

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