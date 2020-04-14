Почему в Узбекистане умеренное количество жертв коронавируса - мнение

Медработники Узбекистана работают в тесном контакте с зарубежными коллегами - врачами и учеными тех стран, где статистика заболеваемости COVID-19 сдержанная.

Радио Почему в Узбекистане умеренное количество жертв коронавируса - мнение

Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов рассказал о новом методе лечение больных COVID-19. Медики собираются использовать сыворотку крови переболевших пациентов, - в ней содержатся антитела, которые способны блокировать вирус и облегчить течение болезни.

"Сейчас каждый наш шаг мы соизмеряем с теми профессионалами, которые имеют уже определенный опыт (в борьбе с COVID-19 - ред.), например, с китайскими коллегами, с японскими, российскими, английскими," - рассказал Мадаминов.

От больших потерь Узбекистан спасает наличие структурированной медицины, считает эксперт, в отличие от западных стран. Там все распоряжения носят рекомендательный характер, а в Узбекистане - обязательный.

По данным Минздрава, в республике продолжает расти число заболевших коронавирусом, однако количество выздоровевших, выписанных из больниц и отправленных на реабилитацию тоже увеличивается.

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выявлении еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 15.30 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 113 человек.

Четырнадцать граждан республики, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели: десять — в Ташкенте, четверо — в Бухаре. Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 99.