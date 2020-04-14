Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 апреля

В республике продолжает расти число заболевших коронавирусом, однако количество выздоровевших, выписанных из больниц и отправленных на реабилитацию тоже увеличивается.

Последние данные по числу заболевших

Министерство здравоохранения Узбекистана во вторник сообщило о выявлении еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 15.30 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 113 человек.

Пациенты идут на поправку

Четырнадцать граждан республики, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели: десять — в Ташкенте, четверо — в Бухаре. Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 99.

Два столичных медучреждения закрыты на карантин

В Ташкенте закрыли на карантин городскую клиническую больницу №17 и семейную поликлинику №8 Мирзо-Улугбекского района. Обстоятельства и причины пока не уточняются.

Обмен опытом

Узбекистанские медики в ходе видеоконференции поделились со своими коллегами из Великобритании наработками в использовании сыворотки крови пациентов, переболевших новым коронавирусом COVID-19, для лечения тяжелобольных. Стороны договорились поддерживать контакты.

Мошенники "выписывают" штрафы

В Узбекистане появились случаи рассылки sms-сообщений, содержащих определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом: "Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ (базовых расчетных величин — около 115 долларов) в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности".

Злоумышленники предлагают оплатить данный штраф переводом денег на специальные карты.

Помните, что нельзя сообщать незнакомцам какую-либо личную и важную информацию об электронных средствах. При возникновении подобных случаев незамедлительно информируйте об этом правоохранительные органы.

Рамадан без коллективных молитв

Управление мусульман Узбекистана постановило, что намазы во время приближающегося месяца поста Рамадан будут проводиться без нарушения режима самоизоляции. Ифтары также можно проводить только в кругу семьи.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.