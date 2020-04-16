Пульмонолог: какие факторы играют роль в борьбе с коронавирусом

Эксперт напомнил, что первая смерть от коронавируса произошла в китайском Ухане еще в 2014 году, но с тех пор вакцину так и не нашли.

Радио Пульмонолог о борьбе с коронавирусом: нужно поддерживать врожденный иммунитет

Врожденный иммунитет необходимо все время поддерживать, поскольку с возрастом он очень сильно ослабевает, считает пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии университета им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

"При этом вакцина от коронавируса должна поддерживать принцип активности врожденного иммунитета. Такую вакцину ранее уже создали, и она находится в лаборатории института имени И. Мечникова. Ее нужно срочно возродить, и тогда уже в сжатые сроки в России может появиться антидот", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Чучалин напомнил, что первая смерть от коронавируса произошла в китайском Ухане еще в 2014 году, но с тех пор вакцину так и не нашли, а ее испытания ведутся до сих пор, хотя сейчас пандемия находится в самом разгаре.

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Напомним, количество инфицированных в мире приближается к 2 миллионам человек, жертвами пандемии стали более 500 тысяч человек.