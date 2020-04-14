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Чума, холера, грипп: как боролись с эпидемиями в СССР

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© Sputnik / Mai Nachinkin
Борьба с эпидемией холеры в Астрахани. Санитарные врачи обследуют все рыболовецкие суда.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200414/13920755.html

Нынешняя пандемия - далеко не первое испытание человечества на прочность. Население планеты сумело преодолеть множество других вирусов. Увы, цена такой победы исчислялась многими сотнями погибших от страшной болезни. 

Чаще людей не лечили, а изолировали от других и просто ждали, пока болезнь отступит или победит. Если эпидемия охватывала целый город, его жители бросали дома, имущество и больных и уходили подальше от общества.

Противостоять массовым заражениям научным способом научились к XIX веку.

Как боролись с эпидемиями в СССР - вакцины, прививки, изоляция - красноречивые кадры из прошлого расскажут о стойкости населения и мужестве медработников.

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Сегодня количество заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к отметке в 2 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 119 тысяч человек, однако более 443 тысяч заболевших выздоровели.

 

Теги:
СССР, Эпидемия, коронавирус



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