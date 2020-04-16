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Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев
© Sputnik / Нина Зотина

Врач-инфекционист: коронавирус можно победить без вакцины

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200416/13939942/Vrach-infektsionist-koronavirus-mozhno-pobedit-bez-vaktsiny.html

В ряде стран уже есть некоторые наработки по созданию вакцины, но о готовом продукте можно можно будет говорить не раньше чем через год-полтора, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

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Некоторые ученые считают, что без вакцины не удастся обуздать эту инфекцию. Но так или иначе происходит "проимунивание" населения.

"Мы видим, что количество переболевших меньше, чем количество обследуемых с положительным результатом - то есть многие болеют без "клиники", - говорит врач-инфекционист Николай Малышев.

Доктор медицинских наук считает, что увеличение количества "имунного" населения - это положительный эффект вируса.

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На сегодняшний день больше 70 научных коллективов в мире занимаются созданием вакцины. Три из них уже переходят к клиническим испытаниям на людях. Но говорить о готовом продукте можно будет через го-полтора.

Теги:
Вакцина, врач, инфекция



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