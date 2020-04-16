Врач-инфекционист: коронавирус можно победить без вакцины

Некоторые ученые считают, что без вакцины не удастся обуздать эту инфекцию. Но так или иначе происходит "проимунивание" населения.
"Мы видим, что количество переболевших меньше, чем количество обследуемых с положительным результатом - то есть многие болеют без "клиники", - говорит врач-инфекционист Николай Малышев.
Доктор медицинских наук считает, что увеличение количества "имунного" населения - это положительный эффект вируса.
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На сегодняшний день больше 70 научных коллективов в мире занимаются созданием вакцины. Три из них уже переходят к клиническим испытаниям на людях. Но говорить о готовом продукте можно будет через го-полтора.