Эксперт дал совет родителям, как пережить онлайн-уроки из-за карантина

Главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о сложностях и преимуществах дистанционного образования и дал совет родителям, как пережить это сложное время. По его словам, это хорошее и полезное испытание для всей системы образования.

Из-за эпидемии коронавируса школы во многих странах мира перешли на дистанционное обучение. Так, на удаленке занимаются в России и Узбекистане. Родители, не привыкшие новой системе и постоянно сталкивающиеся с техническими нюансами, тратят много времени для контроля за своими детьми, выполнение с ними домашнего задания и другие моменты.

Радио Эксперт об онлайн-уроках: для школьной системы это полезная встряска

"Не надо воспринимать это как что-то противостоящее, наоборот, нужно объединиться и понять, что это временная мера, а значит надо относиться к процессу терпимо. Да, многое зависит от технических возможностей в разных странах, от того, на какой платформе это реализовано, какой процент граждан имеют доступ к стабильному интернету и есть ли у них необходимые гаджеты", — отмечает эксперт.

Чтобы пережить этот непростой для всех период Арслан Хасавов предлагает объединить усилия, и тогда пользы можно будет извлечь больше.

В то же время, уверен Хасавов, школа никогда еще не была так открыта и "обнажена", как сегодня. Родители могут полностью проконтролировать все действия своего ребенка, посмотреть журнал, программу уроков, связаться с педагогом. в этом плане дистанционное обучение открывает иные возможности для коммуникации.

Ученье — Сеть: как Узбекистан переходит на онлайн-уроки >>>

"Для всей системы школьного образования это серьезное испытание. Но в целом для сферы подобная встряска будет полезной. Если родители, педагоги и ученики будут работать сообща, то после окончания карантина они извлекут много полезного для себя", — уверен собеседник.

Говоря о подключении к обучению детей возможности телевидения, Хасавов заметил, что это также хорошая альтернатива Сети, если учесть почти стопроцентное покрытие и стабильность передачи контента.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.