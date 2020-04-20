Поставнин: мигрантам не стоит надеяться на помощь богатых соотечественников

Поставнин назвал предложение МВД России об освобождении мигрантов от необходимости продлевать миграционный учет и патенты абсолютно правильным решением. Однако решение административных вопросов не снимает экономических проблем у миллионов находящихся на заработках людей.
"Продлили миграционный учет и патент, но это же не факт, что (человек - ред.) работает. В связи с карантином, он мог потерять работу. Поэтому находится в таком же положении, как нелегальные - что у тех нет работы, что у этих. Что с ими делать? Они вернуться к себе не могут", - сказал Поставнин.
"Раздавать деньги всем мигрантам, оставляя без поддержки россиян, работавших в сером секторе и получавших деньги в конвертах — это нонсенс. Пока эту проблему мы не решим, ничего сделать не удастся", — добавил эксперт.
В то же время он заметил, что рассчитывать на помощь крупных и богатых соотечественников и организаций мигрантам также не приходится, ведь подобный механизм так и не был внедре.
"Мы предлагали создать некий фонд взаимопомощи или подобную структуру. Сейчас бы этот инструмент очень пригодился в сложных реалия. Но пока таких работающих структур не сформировалось", — посетовал Поставнин.
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