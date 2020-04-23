Эксперт: вряд ли отмена прописки приведет к опустению сел и мелких городов

Граждане республики скорее всего будут реализовывать свой жилищный вопрос там, где они находятся в данный момент, считает аналитик Анна Бодрова.

Радио Эксперт: вряд ли отмена прописки приведет к опустению сел и мелких городов

В Ташкенте и Ташкентской области отменили требование прописки при покупке недвижимости.

Деятельность, связанная с регистрацией по месту постоянного проживания и месту временного пребывания узбекистанцев осуществляется посредством автоматизированной информационной системы "Манзил" МВД на основе принципа "одно окно" путем межведомственного электронного взаимодействия.

Аналитик ИАЦ "АльпарИ" Анна Бодрова рассказала в беседе со Sputnik Узбекистан о том, что данные меры были приняты для того, чтобы сдвинуть рынок недвижимости с места, что было необходимо.

"Это сделает сектор (недвижимости. - Sputnik) как минимум более мобильным и подвижным, как максимум - вдохнет в него новую струю спроса. Аспект прописки действительно сдерживал многих потенциальных покупателей. Теперь эти деньги, которые были отложены на квадратные метры, могут пойти в сектор - поддержать и девелопмент, и кредиторов, и общий рынок жилья, и стабилизировать цены", - отметила Бодрова.

Будут ли какие-то проблемы у девелопмента в связи с новостройками и отсутствием прописки, эксперт не уверена. Как показывает мировой опыт, чем более мобилен и гибок сектор недвижимости, тем более динамично развивается.

Что касается цен, то Бодрова уверена, что здесь не будет моментального всплеска ажиотажа со стороны граждан. По ее мнению, люди будут наблюдать за развитием ситуации, прощупывать возможности, которые открываются в секторе недвижимости, и постепенно их использовать в своих целях.

Аналитик также отметила, что покупательская способность узбекистанцев вряд ли позволит так просто сорваться и переехать в другой город.

"Скорее всего, люди будут реализовывать свой жилищный вопрос там, где они находятся в данный момент, и будут просто завершать те планы, которые были намечены давным давно. Вряд ли эта инициатива грозит опустением регионам, селам, мелким городам, потому что здесь население в любом случае останется", - считает Бодрова.

По ее словам, граждан в местах их проживания держит или работа, или наличие живущих поблизости родственников.

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