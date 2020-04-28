Эксперт о том, поможет ли беспроцентная рассрочка оживить спрос на автомобили в РУз

Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин отметил, что в условиях кризиса падение спроса в автомобильном сегменте — это ключевая проблема.

Радио Эксперт о том, поможет ли беспроцентная рассрочка оживить спрос на автомобили в РУз

Компания UzAuto Motors предлагает покупателям в период карантина воспользоваться беспроцентной рассрочкой на машины. Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин поделился своим мнением относительно того, поможет ли эта мера оживить упавший спрос.

По мнению эксперта, в период, когда у населения резко снижаются доходы, щедрые маркетинговые акции сильно не изменят картину.

"Ситуация тяжелая, и тенденции к улучшению я не вижу. Думаю, что в какой-то мере предлагаемые UzAuto Motors шаги могли бы стимулировать спрос, но нужно понимать: когда кто-то говорит про бесплатную рассрочку и так далее, это все происходит за счет снижения прибыли производителя и дилера. Сейчас компания готова проститься с заметным финансовым потоком, чтобы хоть как-то стимулировать спрос. В таких условиях, конечно, нужно надеяться на поддержку со стороны государства, например, на крупные госзакупки", — сказал Шапарин.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.