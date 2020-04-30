Генерал-майор о торжествах на 9 мая в СНГ: память нас объединяет

Радио Генерал-майор Липовой о парадах Победы в СНГ: память нас объединяет

Несмотря на то, что сегодня происходит, парад 9 мая в России поддержат также и страны СНГ. По мнению председателя президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Героя России, генерала-майора Сергея Липового, это и есть то, что нас всех объединяет.

"Проведение воздушных парадов без наземных позволит не подвергать риску участников парада, в первую очередь - ветеранов", - рассказал Липовой в эфире радио Sputnik.

По его мнению, формат воздушного парада позволяет также показать мощь Российской армии.

Также генерал-майор добавил, что проведение показательных полетов военных самолетов наверняка вызовет интерес у молодого поколения.

Напомним, девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

Праздник 9 мая в Узбекистане пройдет без массовых мероприятий >>

В борьбе с фашизмом около 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.

В Узбекистане бережно относятся к памяти о тех событиях, каждый год участников войны и тружеников тыла поздравляют государственные и общественные организации. Кроме того, помощь ветеранам оказывается адресно, чтобы не обделить вниманием ни одного из них.