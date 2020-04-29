Праздник 9 мая в Узбекистане пройдет без массовых мероприятий

Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Празднование Дня памяти и почестей, отмечаемого в Узбекистане 9 мая, пройдет без массовых мероприятий и церемоний в связи с карантинными мероприятиями, сообщили РИА Новости в оперштабе при Камбине страны.

"Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований", - проинформировал представитель оперштаба.

По его словам, программа подготовки к празднованию 9 Мая не свернута, а продолжает реализовываться. В частности, идет подготовка к открытию в одном из районов Ташкента парка Победы к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

"В связи с введенным режимом самоизоляции в республике посольство России не будет в этом году проводить массовые мероприятия к Дню Победы, в частности, с участием ветеранов войны и труда", - сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Это делается прежде всего в интересах здоровья пожилых людей.

Представительство "Россотрудничества" в Узбекистане на своем Telegram-канале сообщило, что поддержало инициативу Всемирного координационного совета российских соотечественников по проведению акции "Бессмертный полк — без границ!" в онлайн-режиме. В этом же формате будет проведен конкурс детских рисунков "Рисуем Победу".

Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом >>

В борьбе с фашизмом около 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.

В Узбекистане бережно относятся к памяти о тех событиях, каждый год участников войны и тружеников тыла поздравляют государственные и общественные организации. Кроме того, помощь ветеранам оказывается адресно, чтобы не обделить вниманием ни одного из них.