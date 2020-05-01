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Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Узбекистан прошел пик и плато по COVID-19 — наблюдаем спад — Мадаминов

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (420)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200501/14038565/Uzbekistan-proshel-pik-i-plato-po-COVID-19--nablyudaem-spad--Madaminov.html

Заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы. карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов объяснил принимаемые властями меры по снятию части внутренних ограничении и продление внешних.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
Власти продлили запрет на авиасообщение со странами до 30 июня
В Узбекистане по решению специальной комиссии по борьбе с коронавирусом постепенно снимаются ограничения в отдельных регионах и касающихся конкретных мер. Там, где ситуация с заболевшими стабилизировалась, начали работать предприятия и транспорт. В Ташкенте в утренние и вечерние часы для поездок в магазин или на работу разрешили пользоваться личным транспортом, а горожанам - совершать прогулки, но при соблюдении дистанции и мер предосторожности.

В то же время авиасообщение с другими странами не планируется возобновлять раньше чем 30 июня.

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Узбекистан прошел пик и плато COVID-19 — пошел регресс — Мадаминов
По мнению эксперта, все эти шаги вполне оправданы и каждое решение оценивается исходя из конкретной эпидемобстановки.

"Мы прошли пик заболеваемости и так называемое плато. Теперь наблюдается регресс по притоку инфицированных. Однако этот процесс проходит в регионах по-разному. Где плотность большая - Ташкент, Бухара, Самарканд, Ферганская долина - там еще наблюдаются случаи передачи заболевания между местными жителями. Завозные же случаи в большинстве других частей страны почти локализованы. Поэтому принято решение постепенно снимать ограничения. Экономика тоже не должна останавливаться, постепенно нужно переходить в рабочий режим", — отметил Мадаминов.

Улицы Ташкента после частичного снятия ограничений на пользование авто
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Инфекционист добавил, что сохранение внешних запретов на перелеты связано с разнородностью международной обстановки, ведь в разных странах ситуация отличается - где-то пик еще не пройдет. Но, заметил он, если обстановка будет меняться. возможно сроки открытия воздушных гаваней могут пересмотреть.

По данным на вечер 30 апреля в Узбекистане зафиксировано 2039 случаев заражения коронавирусом, более половины - 1133 пациента - уже выписаны из клиник. 

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (420)
Теги:
Авиасообщение, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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