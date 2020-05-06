Кузьмина о статусе Узбекистана в ЕАЭС: это полезный подготовительный этап

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина оценила преимущества Узбекистана в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Однако прямых выгод пока ожидать не стоит, ведь это не полноценное участие.

Радио Кузьмина о статусе Узбекистана в ЕАЭС: это полезный подготовительный этап

Законодательная палата Олий Мажлиса в конце апреля одобрила присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в статусе наблюдателя. Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина отметила, что для республики это большой шаг, поскольку ранее она вообще не хотела сотрудничать ни в каких региональных организациях.

"Статус наблюдателя дает некоторые преимущества, но все-таки это не полноценное членство. Это может быть подготовительный этап к дальнейшей интеграции, что тоже удобно, поскольку у ЕАЭС есть свои санитарные, технические и другие стандарты", — сказала Елена Кузьмина.

Она также напомнила, что входящие в ЕАЭС Россия, Казахстан и Кыргызстан являются одними из ключевых торговых партнеров Узбекистана, причем объемы торговли с РФ, РК и КР вместе больше, чем с Китаем.

"Узбекистан имеет много общих интересов и с Россией, и с Казахстаном, причем не только торговых. Речь идет также о нефтехимии, некоторых отраслях машиностроения, атомной энергетике, переработке сельскохозяйственного сырья, производстве продуктов питания", — отметила эксперт.

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