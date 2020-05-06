Кузьмина о статусе Узбекистана в ЕАЭС: это полезный подготовительный этап

Законодательная палата Олий Мажлиса в конце апреля одобрила присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в статусе наблюдателя. Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина отметила, что для республики это большой шаг, поскольку ранее она вообще не хотела сотрудничать ни в каких региональных организациях.
Она также напомнила, что входящие в ЕАЭС Россия, Казахстан и Кыргызстан являются одними из ключевых торговых партнеров Узбекистана, причем объемы торговли с РФ, РК и КР вместе больше, чем с Китаем.
"Узбекистан имеет много общих интересов и с Россией, и с Казахстаном, причем не только торговых. Речь идет также о нефтехимии, некоторых отраслях машиностроения, атомной энергетике, переработке сельскохозяйственного сырья, производстве продуктов питания", — отметила эксперт.
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