Санакоев: вряд ли что-то может изменить китайско-узбекские отношения

Радио Санакоев: не вижу моментов, которые могут изменить китайско-узбекские отношения

Президент российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев поделился мнением о предмете переговоров глав МИД Узбекистана и Китая, в рамках которых они в том числе обсудили и предстоящую встречу Мирзиёева и Си Цзиньпина.

"Я не вижу особых моментов, которые могли бы изменить китайско-узбекские взаимоотношения. Скорее всего, речь идет о плановых регулярных контактах, которые в ходе существующих обстоятельств терпят определенные изменения технического и технологического плана," - отметил эксперт.

Вопрос взаимоотношений в треугольнике Россия - Китай - Центральная Азия, продолжил Санакоев, в данном случае касается не только Узбекистана, но и Кыргызстана, Казахстана, в определенном смысле, Таджикистана и Туркмении - эти вопросы существуют с момента распада СССР.

"С одной стороны, эти страны выпали из орбиты Москвы при распаде, с другой стороны - укрепление Китая на карте мира подействовало в том плане, что эти страны стали тяготеть к Китаю. Это объективный процесс," - подчеркнул Санакоев.

Российско-китайские отношения являются беспрецедентно высокими в политическом плане и самым стратегическим взаимодействием между двумя государствами - Россия и Китай всегда договорятся по поводу того, каким образом они будут взаимодействовать в центральноазиатских странах без ущерба интересам друг друга. Для этого и была создана такая организация, как ШОС.