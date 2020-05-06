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Сергей Санакоев

Санакоев: вряд ли что-то может изменить китайско-узбекские отношения

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200506/14067115/Sanakoev-vryad-li-chto-to-mozhet-izmenit-kitaysko-uzbekskie-otnosheniya.html

Вопрос взаимоотношений в треугольнике Россия - Китай - Центральная Азия, по мнению эксперта, существуют с момента распада СССР.

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Санакоев: не вижу моментов, которые могут изменить китайско-узбекские отношения

Президент российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев поделился мнением о предмете переговоров глав МИД Узбекистана и Китая, в рамках которых они в том числе обсудили и предстоящую встречу Мирзиёева и Си Цзиньпина.

"Я не вижу особых моментов, которые могли бы изменить китайско-узбекские взаимоотношения. Скорее всего, речь идет о плановых регулярных контактах, которые в ходе существующих обстоятельств терпят определенные изменения технического и технологического плана," - отметил эксперт.

Вопрос взаимоотношений в треугольнике Россия - Китай - Центральная Азия, продолжил Санакоев, в данном случае касается не только Узбекистана, но и Кыргызстана, Казахстана, в определенном смысле, Таджикистана и Туркмении - эти вопросы существуют с момента распада СССР.

Владимир Норов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"С одной стороны, эти страны выпали из орбиты Москвы при распаде, с другой стороны - укрепление Китая на карте мира подействовало в том плане, что эти страны стали тяготеть к Китаю. Это объективный процесс," - подчеркнул Санакоев.

Российско-китайские отношения являются беспрецедентно высокими в политическом плане и самым стратегическим взаимодействием между двумя государствами - Россия и Китай всегда договорятся по поводу того, каким образом они будут взаимодействовать в центральноазиатских странах без ущерба интересам друг друга. Для этого и была создана такая организация, как ШОС.




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