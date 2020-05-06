Победа в войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус — Торкунов

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов рассказал о политическом мироустройстве в пост-военный период.

Радио Победа в войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус — Торкунов

Сегодня ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов провел онлайн-лекцию "Великая Победа и мировой политический процесс".

Данная лекция была организована в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и информационным агентством Sputnik.

Дискуссия была посвящена обсуждению роли Второй мировой и Великой Отечественной войн в прошлом и настоящем международных отношений. Также участники онлайн-встречи обсудили, пожалуй, самую острую проблему современности — фальсификацию истории.

"То, что мы набили морду, это было усвоено многими. И они начинали понимать, что Советский Союз представляет силу, а силу всегда уважают. Это уважение к советской военной мощи и человеческому ресурсу сохранилось надолго. <...> Ялтинско-Потсдамская система отражала новое соотношение сил в мире. И в этом смысле начался новый политический процесс. Ключевые игроки — СССР и США. Основа стабильности — взаимное сдерживание. В ходе кризисов "холодной войны" обе стороны научились избегать прямого военного столкновения, создали двух- или многосторонние площадки достижения соглашений", — рассказал Торкунов.

По его словам, итоги Ялтинско-Потсдамской системы при всех ее издержках и недостатках оказались гораздо более эффективными, чем у предшествующей Версальско-Вашингтонской системы мирового политического устройства.

Отсюда возникает вопрос: почему так?

Торкунов считает, что в Ялтинско-Потсдамском порядке был устранен ключевой дефект версальской системы — это исключение из нее России, без которой невозможно было создать устойчивую безопасность в Европе и мире.

По мнению академика, победа во Второй мировой войне позволила приобрести СССР совершенно новый статус в мире, который странам необходимо было принять.

Полный комментарий Торкунова слушайте в аудиозаписи.