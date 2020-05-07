Политолог: Узбекистану нужно усилить контроль за границами с Таджикистаном

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков рассказал о борьбе с исламизацией населения в Центральной Азии.

Радио Бычков: для Узбекистана Таджикистан — важный партнер в борьбе с ИГ

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на днях провели телефонный разговор. Основное внимание главы государств уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков напомнил, что на протяжении более 20 лет, до прихода к власти Мирзиёева, контактов между Узбекистаном и Таджикистаном на высшем уровне практически не было.

Коронавирус — общая угроза, однако это также повод для президентов двух стран обсудить и ряд других вопросов, отметил эксперт.

"Естественно, Узбекистан гораздо быстрее выйдет из экономического кризиса, который последует за пандемией. Таджикистан окажется в более сложной ситуации, у него есть ряд внешних угроз — исламизация населения. Террористическая группировка "Исламское государство"* сейчас практически вытеснена из Сирии, Ирана и Ирака, поэтому ее члены могут скоро вторгнуться в Центральную Азию. Для Узбекистана Таджикистан является важным партнером с точки зрения предотвращения исламской угрозы", — сказал Бычков Sputnik Таджикистан.

По словам эксперта, у Узбекистана есть необходимость усилить контроль за границами с Таджикистаном, чтобы исключить фактор исламской интервенции, которая может произойти из-за социально-экономических изменений.

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* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.