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Танзила Нарбаева

Танзила Нарбаева рассказала, как Узбекистан встречает юбилей Победы

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200507/14080479/Tanzila-Narbaeva-rasskazala-kak-Uzbekistan-vstrechaet-yubiley-Pobedy.html

По инициативе президента Узбекистана в центре Ташкента возводится Парк Победы, строительство которого завершается, несмотря на карантин.

Радио
Танзила Нарбаева рассказала, как Узбекистан встречает юбилей Победы

Выступая в рамках международной видеоконференции, посвященной 75-летию великой Победы над нацизмом, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева рассказала, что 9 мая в Узбекистане ежегодно отмечается как "День памяти и почестей".

"Сегодня мы проявляем глубокое почтение к ветеранам, заботимся о них. Очень много социальных мероприятий, направленных на их поддержку не только в преддверии 9 мая, но и в течение всего года," - подчеркнула глава Сената.

Нарбаева подчеркнула, что в этом году Узбекистан отмечает праздник с особым настроением. По инициативе президента Узбекистана в центре Ташкента возводится Парк Победы, строительство которого завершается, несмотря на карантин. Парк будет отражать вклад узбекского народа в победу, увековечит героизм отцов и дедов, самоотверженность матерей.

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В Узбекистане утверждена специальная программа мероприятий по празднованию победы во Второй мировой войне, которая нацелена на проведение масштабных социальных мероприятий и воспитательной работы среди молодежи в течении всего года.

Председатель Сената рассказала, что узбекская сторона активно участвует во всех проектах межправительственной Ассамблеи СНГ. В концепции председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году также были предусмотрены мероприятия, посвященные 75-летию Победы, но в связи в пандемией некоторые мероприятия были смещены на более поздние сроки. Танзила Нарбаева выразила уверенность в том, что Узбекистан сможет полноценно реализовать намеченные планы.

Теги:
День победы, Танзила Нарбаева, Россия, Узбекистан



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