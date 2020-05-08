Политолог: страны ЦА должны будут признать Гани как президента Афганистана

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал, чего ждать странам Центральной Азии после налаживания диалога между Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани.

Радио Серенко: странам ЦА придется признать Гани как президента Афганистана

Бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что он и действующий президент страны Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов". По словам Абдуллы, сейчас идет работа над деталями будущего примирительного соглашения, которое позволит в том числе "уделять безраздельное внимание борьбе с пандемией коронавируса".

По мнению политолога Андрея Серенко, это означает, что в Афганистане прекращается острая фаза политического кризиса, связанного с противостоянием Абдуллы и Гани. Непримиримая часть афганской оппозиции, по его словам, "скатывается из системного поля на периферию политического процесса", "маргинализируется", ее представили "превращаются в своеобразных политических хулиганов".

"Это не значит, что они будут списаны, просто отношение к ним будет совсем другое", — отметил Серенко в разговоре со Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что доктор Абдулла своим присутствием обеспечил легитимность радикалам, которые под его "политическим зонтиком" будут более активно представлены в составе официального Кабула, хотя их политический вес будет стремительно снижаться.

"Страны Центральной Азии, которые еще не признали победы Ашрафа Гани, должны будут это очень быстро сделать, потому что его главный конкурент, по сути, это сделает в ближайшее время", — сказал политолог.

Он высказал предположение, что Таджикистан и другие республики Центральной Азии в ближайшее время это сделают.

Серенко отметил, что соглашение между Гани и Абдуллой ускорит процесс подписания мирного договора с талибами*, и, возможно, Абдулла Абдулла возглавит переговорную команду.

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* "Талибан" — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.