Эксперт объяснил, что делать при землетрясении во время пандемии

В столице Таджикистана 10 мая произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны, очаг располагался в районе города Вахдат.
До этого, 9 мая, сейсмологи зафиксировали землетрясение силой в 4,2 балла в Китае. Слабые подземные толчки ощущались в Узбекистане.
"Вести себя надо так, как обычно. Потому что тут наиболее приоритетным событием является землетрясение, и надо убираться от опасных объектов, которые могут разрушиться и придавить", — сказал Алексей Завьялов Sputnik Таджикистан.
Он отметил, что в таких ситуациях сложно помнить о мерах защиты от инфекции.
"Тут не до соображений о том, надевать маску и перчатки или нет. Если кому-то удастся надеть при эвакуации маску, то хорошо, но социальное дистанцирование вряд ли удастся соблюсти", — уточнил эксперт.
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