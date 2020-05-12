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Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов
© Sputnik / Vladimir Fedorenko

Эксперт объяснил, что делать при землетрясении во время пандемии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200512/14110553/Ekspert-obyasnil-chto-delat-pri-zemletryasenii-vo-vremya-pandemii.html

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов объяснил, как должны вести себя граждане при землетрясении во время пандемии коронавируса.

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Завьялов о том, что делать при землетрясении во время пандемии

В столице Таджикистана 10 мая произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны, очаг располагался в районе города Вахдат.

До этого, 9 мая, сейсмологи зафиксировали землетрясение силой в 4,2 балла в Китае. Слабые подземные толчки ощущались в Узбекистане

Спасатель Артур Давыденко
Фото из личного архива Артура Давыденко в соцсетях
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По словам заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктора физико-математических наук Алексея Завьялова, на сегодня ни в одной памятке не указано, что делать при землетрясении во время пандемии. 

"Вести себя надо так, как обычно. Потому что тут наиболее приоритетным событием является землетрясение, и надо убираться от опасных объектов, которые могут разрушиться и придавить", — сказал Алексей Завьялов Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что в таких ситуациях сложно помнить о мерах защиты от инфекции.

"Тут не до соображений о том, надевать маску и перчатки или нет. Если кому-то удастся надеть при эвакуации маску, то хорошо, но социальное дистанцирование вряд ли удастся соблюсти", — уточнил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
безопасность, Таджикистан, пандемия, землетрясение



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