Кабанов: отдельной службой коррупцию не побороть — нужны системные меры

Власти Узбекистана активно разрабатывают меры, которые позволили бы искоренить коррупцию в стране. В частности, глава республики Шавкат Мирзиёев предлагал создать отдельный орган, ответственный за противодействие этому явлению.
"В России борьбой с коррупционерами занимаются Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, — сказал Кабанов. — Контроль за чиновниками идет на нескольких уровнях, включая высший — есть Управление президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Такая система дает свои позитивные результаты, поскольку идет продуманная работа".
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