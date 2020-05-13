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Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Илья Питалев

Кабанов: отдельной службой коррупцию не побороть — нужны системные меры

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200513/14120033/Kabanov-otdelnoy-sluzhboy-korruptsiyu-ne-poborot--nuzhny-sistemnye-mery.html

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов оценил узбекскую модель борьбы с коррупцией, заметив, что определенный опыт республика может перенять и у России.

Радио
Кабанов: отдельной службой коррупцию не побороть — нужны системные меры

Власти Узбекистана активно разрабатывают меры, которые позволили бы искоренить коррупцию в стране. В частности, глава республики Шавкат Мирзиёев предлагал создать отдельный орган, ответственный за противодействие этому явлению.

Строительство здания
© CC0 / pixabay / joffi
В Узбекистане приняли меры, призванные искоренить коррупцию в строительстве
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сомневается в том, эта западная модель позволит решить проблему. По его мнению, действовать нужно системно.

"В России борьбой с коррупционерами занимаются Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, — сказал Кабанов. — Контроль за чиновниками идет на нескольких уровнях, включая высший — есть Управление президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Такая система дает свои позитивные результаты, поскольку идет продуманная работа".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
опыт, Россия, борьба с коррупцией, Коррупция, Узбекистан



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