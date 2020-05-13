Кабанов: отдельной службой коррупцию не побороть — нужны системные меры

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов оценил узбекскую модель борьбы с коррупцией, заметив, что определенный опыт республика может перенять и у России.

Радио Кабанов: отдельной службой коррупцию не побороть — нужны системные меры

Власти Узбекистана активно разрабатывают меры, которые позволили бы искоренить коррупцию в стране. В частности, глава республики Шавкат Мирзиёев предлагал создать отдельный орган, ответственный за противодействие этому явлению.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сомневается в том, эта западная модель позволит решить проблему. По его мнению, действовать нужно системно.

"В России борьбой с коррупционерами занимаются Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, — сказал Кабанов. — Контроль за чиновниками идет на нескольких уровнях, включая высший — есть Управление президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Такая система дает свои позитивные результаты, поскольку идет продуманная работа".

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