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"Мы все умрем": как на самом деле влияет самоизоляция на экологию

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200516/14147109.html

Теперь понятно, что сообщения о том, как природа расцвела и "отвоевала свое" у человека - это россказни дилетанта. Человек и природа учились сосуществовать сотни лет, и некоторые элементы окружающей среды уже не могут нормально функционировать без вмешательства людей.

Радио
Мы все умрем. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Когда антропогенный фактор временно сошел на нет? Как отреагирует природа на такие резкие перемены? Каким образом человек прямо или косвенно регулирует животный мир?

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Почему отстрел медведей и лосей ― это для природы хорошо, а уменьшение объемов мусора ― плохо? Чем карантин с точки зрения голубей похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков ― эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".

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