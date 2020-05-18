Можно ли заранее предсказать опасные погодные явления - ответ эксперта

Вся информация об опасных природных явлениях, информация, которая фиксируется во всех службах, находится в открытом доступе, метеорологи обмениваются этой информацией.

Радио Вильфанд рассказал, как можно заранее предсказать опасные явления

Как можно предсказать в долгосрочной перспективе климатические изменения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции МИА "Россия сегодня".

По его словам, еще 30-35 лет назад долгосрочные прогнозы погоды базировались на эмпирических соотношениях, но спустя какое-то время найденные связи в следующем периоде значительно менялись.

"Примерно 30 лет назад начало развиваться направление, связанное с гидродинамическим моделированием, с описанием очень сложных, нелинейных взаимодействий атмосферы и океана", - заявил Вильфанд.

Эксперт считает, что океан обладает большой "памятью", накапливая информацию за счет прогрева поверхности от Солнца, переносит тепло течениями. И все это описывается математическим уравнением. Также Вильфанд заметил, что именно через воды мирового океана происходит взаимодействие с атмосферой и сушей, уточнив, что наука еще очень многого не знает.

"За последние 30 лет успешность "долгоиграющих" прогнозов повысилась примерно на 12-15%. Это долгий процесс - создание точных долгосрочных прогнозов: создание новых моделей, уравнений", - заметил эксперт.

Вся информация об опасных природных явлениях, информация, которая фиксируется во всех службах, находится в открытом доступе, метеорологи обмениваются этой информацией.

На основе этой статистики разрабатывается глобальная система метеопредупреждений. Благодаря этому происходит обмен статистикой и прогностическими знаниями об опасных природных явлениях.