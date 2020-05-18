Что означает маршальское звание Дустума для Кабула и Ташкента — Малашенко

Афганский военачальник узбекского происхождения Дустум получил от Ашрафа Гани чин маршала. Российский востоковед, политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко уверен, что в этой кадровой перестановке много позитивного и для Афганистана, и для Узбекистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал соглашение со своим главным политическим оппонентом - Абдуллой Абдуллой. Кроме того, стало известно о том, что один из сторонников премьер-министра — Абдул-Рашид Дустум — был возведен в чин маршала.

Радио Что означает маршальское звание Дустума для Кабула и Ташкента — Малашенко

"Маршальское звание для Дустума, это одно из свидетельств того, что Гани и Абдулла сумели договориться. Можно назвать это своего рода победой непризнанного президента, ведь он смог привести к власти не пуштуна, как, например, сам Ашраф Гани. Опять же, не стоит забывать огромный военный опыт Дустума и его влияние на значительное части Афганистана, населенной в том числе узбеками, таджиками и другими представителями народов Центральной Азии", — отметил эксперт.

По мнению Алексея Малашенко, это очень позитивные сигналы не только для самой ИРА, но и всего региона в целом.

Подобные назначения позитивно восприняли и в Ташкенте, который проводит последовательную миротворческую политику в Афганистане и неоднократно выступал в качестве переговорной площадки. Естественно, назначение этнического узбека, хоть и наполовину, по сути третьим человеком в государстве может сыграть позитивную роль в урегулировании межафганского конфликта и позволит снять напряженность.

Подробный комментарий российского востоковеда слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.