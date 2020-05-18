21:43 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Российский политолог Алексей Малашенко
© Sputnik .

Что означает маршальское звание Дустума для Кабула и Ташкента — Малашенко

Радио
Получить короткую ссылку
1121 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200518/14158778/Chto-oznachaet-marshalskoe-zvanie-Dustuma-dlya-Kabula-i-Tashkenta--Malashenko.html

Афганский военачальник узбекского происхождения Дустум получил от Ашрафа Гани чин маршала. Российский востоковед, политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко уверен, что в этой кадровой перестановке много позитивного и для Афганистана, и для Узбекистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал соглашение со своим главным политическим оппонентом - Абдуллой Абдуллой. Кроме того, стало известно о том, что один из сторонников премьер-министра — Абдул-Рашид Дустум — был возведен в чин маршала.

Радио
Что означает маршальское звание Дустума для Кабула и Ташкента — Малашенко
По мнению Алексея Малашенко, это очень позитивные сигналы не только для самой ИРА, но и всего региона в целом.

"Маршальское звание для Дустума, это одно из свидетельств того, что Гани и Абдулла сумели договориться. Можно назвать это своего рода победой непризнанного президента, ведь он смог привести к власти не пуштуна, как, например, сам Ашраф Гани. Опять же, не стоит забывать огромный военный опыт Дустума и его влияние на значительное части Афганистана, населенной в том числе узбеками, таджиками и другими представителями народов Центральной Азии", — отметил эксперт.

Рашид Дустум
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Абдул-Рашиду Дустуму присвоят звание маршала ВС Афганистана
Подобные назначения позитивно восприняли и в Ташкенте, который проводит последовательную миротворческую политику в Афганистане и неоднократно выступал в качестве переговорной площадки. Естественно, назначение этнического узбека, хоть и наполовину, по сути третьим человеком в государстве может сыграть позитивную роль в урегулировании межафганского конфликта и позволит снять напряженность.

Подробный комментарий российского востоковеда слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Абдулла Абдулла, Мухаммад Ашраф Гани, Абдул-Рашид Дустум, Узбекистан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться