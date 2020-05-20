Эксперт: с какими сложностями столкнется образование в СНГ в период пандемии

Профессор считает, что сферу образования ожидают проблемы с академической мобильностью: в России вузы не ожидают большого числа иностранных студентов, даже если учитывать страны Содружества.

Радио Краснова: в СНГ встают очень серьезные вопросы с финансированием образования

Во всех странах СНГ сейчас наблюдаются проблемы со сдачей национальных экзаменов и с поступлением в вуз из-за коронавируса, рассказала профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова.

"Встают очень серьезные вопросы с финансированием образования, потому что очевидно, что будет большое число студентов, которые не смогут оплачивать обучение", - заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, сферу образования ожидают проблемы с академической мобильностью: в России вузы не ожидают большого числа иностранных студентов, даже если учитывать страны Содружества.

Краснова добавила, что сейчас развивается онлайн-образование и дистанционное обучение.

В Узбекистане отменены итоговые экзамены в школах >>

"Все страны Содружества идут в этом же направлении, потому что онлайн сейчас везде очень востребован", - заключила эксперт.

Напомним, итоговые экзамены в общеобразовательных школах Узбекистана в этом учебном году отменены из-за коронавируса. А выпускники школ в республике в этом учебном году получат свои аттестаты в электронном виде из-за карантина по COVID-19.