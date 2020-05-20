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В Узбекистане отменены итоговые экзамены в школах

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (493)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14168352/V-Uzbekistane-otmeneny-itogovye-ekzameny-v-shkolakh.html

В качестве исключения рекомендуется выставить итоговые оценки ученикам, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Теперь официально: итоговые экзамены в общеобразовательных школах Узбекистана в этом учебном году отменены из-за коронавируса, заявил министр народного образования страны Шерзод Шерматов.

"В целях исполнения поручений президента страны по созданию благоприятных условий для населения во время карантина, а также учитывая многочисленные обращения родителей, Министерством народного образования принято решение отменить проведение итоговых экзаменов в текущем учебном году", - говорится в сообщении.

По словам Шерматова, школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки ученикам, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.

"Выражаем благодарность всем родителям, оказавшим поддержку своим детям при организации учебного процесса в домашних условиях посредством "онлайн-школы", - добавил министр.

Выпускники школ получат аттестаты в электронном виде  >>

Ранее стало известно, что выпускники школ в Узбекистане в этом учебном году получат свои аттестаты в электронном виде из-за карантина по COVID-19. Оригиналы аттестатов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их после завершения карантина.

Напомним, изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (493)
Теги:
Карантин, коронавирус, школьники, Школа, школа, экзамен, Узбекистан, Узбекистан



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